Прокуратура Франции начала расследование гибели фотокора на Украине

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о гибели французского фотокорреспондента, который сопровождал украинскую армию на фронте. Макрон утверждал, что журналист погиб якобы в результате «атаки российских беспилотников». По заявлению Международной федерации журналистов (IFJ), это произошло на Донбассе, где Лалликан «был на задании» от фотожурналистского агентства Hans Lucas, базирующегося во французском городе Каркасон. Организация также утверждает, что «в ходе этой же атаки» пострадал ещё украинский журналист.