Экс-министра здравоохранения Дагестана арестовали по подозрению в мошенничестве

Экс-министра здравоохранения Дагестана Татьяну Беляеву арестовали на два месяца по подозрению в мошенничестве. Об этом в воскресенье, 5 октября, сообщает РИА Новости.
— Суд постановил избрать в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 3 декабря, — приводят информацию источника в материале.
Сумма ущерба в деле о мошенничестве экс-главы минздрава Дагестана превышает один миллион рублей.
О задержании Беляевой стало известно вечером того же дня.