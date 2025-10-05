Минобороны: ПВО уничтожила 24 украинских БПЛА за три часа

В период с 17:00 до 20:00 по Москве российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 24 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины в небе над российской территорией. Об этом в воскресенье, 5 октября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
— С 17:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 12 БПЛА — над территорией Белгородской области, 11 БПЛА — над территорией Республики Крым, один БПЛА — над территорией Воронежской области, — говорится в ведомственном Telegram-канале.
В ночь на 5 октября ПВО уничтожила 32 беспилотника. Из них: 11 БПЛА — над территорией Белгородской области, 11 БПЛА — над территорией Воронежской области, пять БПЛА — над территорией Нижегородской области. Еще по одному беспилотнику ВСУ уничтожили над Брянской, Курской, Тульской, Тамбовской областями, а также над Республикой Мордовия.