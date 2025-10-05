Ричмонд
Минобороны: ПВО уничтожила 24 украинских БПЛА за три часа

В период с 17:00 до 20:00 по Москве российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 24 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины в небе над российской территорией. Об этом в воскресенье, 5 октября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

— С 17:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 12 БПЛА — над территорией Белгородской области, 11 БПЛА — над территорией Республики Крым, один БПЛА — над территорией Воронежской области, — говорится в ведомственном Telegram-канале.

В ночь на 5 октября ПВО уничтожила 32 беспилотника. Из них: 11 БПЛА — над территорией Белгородской области, 11 БПЛА — над территорией Воронежской области, пять БПЛА — над территорией Нижегородской области. Еще по одному беспилотнику ВСУ уничтожили над Брянской, Курской, Тульской, Тамбовской областями, а также над Республикой Мордовия.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше