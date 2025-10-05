Ричмонд
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали мужчина и ребенок

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Мужчина и 10-летний мальчик ранены в результате атак дронов ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Источник: © РИА Новости

«В детскую областную клиническую больницу обратились родители с ребенком, который пострадал при детонации сбитого беспилотника в Белгороде. У 10-летнего мальчика диагностировали баротравму, лечение продолжит в стационаре… В районе поселка ОктябрьскийБелгородского района в результате атаки дрона на КамАЗ мужчина получил баротравму. Медицинская помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что в Белгороде в результате падения фрагментов сбитого БПЛА загорелись камыш и сухая трава, пожар был ликвидирован.

Гладков также отметил другие повреждения, нанесенные дронами ВСУ: в селе Красный Октябрь повреждены фасад здания сельхозпредприятия и одно транспортное средство, В поселке Майский от детонации беспилотника на участке домовладения загорелась сухая трава, в селе Николаевка перебита линия электропередачи, в селе Бессоновка повреждена кровля социального объекта, в городе Шебекино посечен забор частного дома, в селе Головчино и в селе Зозули повреждено по легковому автомобилю.

«Информация о последствиях уточняется. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ», — заключил глава региона.

