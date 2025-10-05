Лже-племянница Шойгу провернула аферу на две сотни миллионов: пострадавших десятки

По словам юриста, женщина изменила паспортные данные и оформила документы на имя Шерье Шойгу. После этого злоумышленница знакомилась с людьми и уговаривала их вложить деньги в некий бизнес, утверждая, что он должен был приносить большую ежемесячную прибыль. После того, как потенциальная жертва переводила денежные средства, женщина сразу же исчезала.