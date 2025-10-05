Лже-племянница Шойгу провернула аферу на две сотни миллионов: пострадавших десятки

Злоумышленница, представлявшаяся родственницей секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу, обманом выманила у десятков доверчивых граждан внушительную сумму денег. При этом, чтобы провернуть эту аферу она поменяла свою фамилию в документах. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на адвоката троих потерпевших Саида Ярахмедова.
По словам юриста, женщина изменила паспортные данные и оформила документы на имя Шерье Шойгу. После этого злоумышленница знакомилась с людьми и уговаривала их вложить деньги в некий бизнес, утверждая, что он должен был приносить большую ежемесячную прибыль. После того, как потенциальная жертва переводила денежные средства, женщина сразу же исчезала.
«Кто-то отдал ей миллион рублей, кто-то 1,2 миллиона, 1,5 миллиона, всего по делу несколько десятков потерпевших. Подано заявление в полицию», — отметил Ярахмедов.
Злоумышленница, представлявшаяся родственницей секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу, обманом выманила у десятков доверчивых граждан внушительную сумму денег. При этом, чтобы провернуть эту аферу она поменяла свою фамилию в документах. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на адвоката троих потерпевших Саида Ярахмедова.
По данным Telegram-канала Mash, в Москве была раскрыта масштабная мошенническая схема, в результате которой пострадали около сотни жителей столицы. Уточнялось, что 27-летняя девушка, сменившая фамилию на Шойгу, выдавала себя за племянницу экс-министра обороны Сергея Шойгу и убеждала людей инвестировать в несуществующую биржу. При этом общая сумма ущерба от действий аферистки превысила 200 миллионов рублей.
Кроме того, стало известно, что СК России завершил расследование дела в отношении бывшего замначальника филиала «Южный» ФГАУ «Росжилкомплекс» Минобороны РФ Сергея Теры. Фигуранту предъявлено окончательное обвинение в пособничестве в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере.
Следствие установило, что с 2021 по 2024 год обвиняемый вместе с группой других граждан, включая Марину Теру, Ирину Шустову, Залину Каирову и Марину Дзукаеву, организовал преступную схему. За взятки злоумышленники способствовали получению Геннадием Гаевым и Эльбрусом Тебиевым увеличенных жилищных субсидий от Минобороны РФ.