Неизвестные подожгли центральный штаб партии ХСС в Мюнхене

Ведется расследование, сообщили в полиции.

Источник: Аргументы и факты

Неизвестные подожгли в немецком Мюнхене центральный штаб баварской партии Христианско-социальный союз (ХСС), которая входит в правящую коалицию ФРГ, сообщила городская полиция.

По данным ведомства, огонь прохожие заметили около 2.30 по местному времени (3.30 по мск) 5 октября.

«Свидетели сообщили о пожаре перед партийным зданием. Прохожим удалось потушить огонь с помощью огнетушителя», — говорится в сообщении.

По данным полиции, пока не удалось установить тех, кто причастен к поджогу, ведется расследование. В ведомстве рассказали, что при пожаре никто не пострадал, нанесенный зданию материальный ущерб составил несколько тысяч евро.

Ранее сообщалось, что в немецком городе Магдебурге более 20 человек отравились используемым для борьбы с вредителями ядовитым газом фосфином во время пожара в подвале жилого дома.