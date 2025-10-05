Неизвестные подожгли центральный штаб партии ХСС в Мюнхене

Неизвестные подожгли в немецком Мюнхене центральный штаб баварской партии Христианско-социальный союз (ХСС), которая входит в правящую коалицию ФРГ, сообщила городская полиция.
По данным ведомства, огонь прохожие заметили около 2.30 по местному времени (3.30 по мск) 5 октября.
«Свидетели сообщили о пожаре перед партийным зданием. Прохожим удалось потушить огонь с помощью огнетушителя», — говорится в сообщении.
По данным полиции, пока не удалось установить тех, кто причастен к поджогу, ведется расследование. В ведомстве рассказали, что при пожаре никто не пострадал, нанесенный зданию материальный ущерб составил несколько тысяч евро.
