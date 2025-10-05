Ричмонд
В аэропорту Мюнхена будут отслеживать БПЛА с помощью лазерного радара

В аэропорту Мюнхена около одной из взлётно-посадочных полос установили лазерный радар для отслеживания беспилотников. Об этом сообщает Bild.

Источник: Life.ru

«Репортёры Bild заметили вечером два полицейских автомобиля у северной взлётно-посадочной полосы недалеко от Erdinger Allee, которые в сумерках настраивали радиолокационное и лазерное оборудование. С его помощью можно измерять расстояние до дронов», — сказано в материале газеты.

Согласно информации издания, в самой воздушной гавани установили три тысячи раскладушек для размещения пассажиров в случае возможных задержек рейсов.

Напомним, ранее мюнхенский аэропорт снова приостановил приём и выпуск самолётов из-за обнаружения беспилотника. По данным Bild, на другие аэродромы перенаправили 23 рейса, 46 рейсов были перенесены, ещё 12 — отменены. Ограничения затронули приблизительно 6,5 тысячи пассажиров. Как выяснилось позднее, дроны, замеченные в небе над аэропортом Мюнхена, могли принадлежать военным и использоваться для разведки.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

