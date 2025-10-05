Европа обеспокоена участившимися случаями появления неопознанных дронов

Во Франции с тревогой отмечают рост числа загадочных беспилотников над Европой. Польша сообщает о пролетах с восточной границы, в Норвегии их видят над нефтяными платформами, а в Германии и Дании — рядом с аэропортами и военными объектами. Об этом пишет корреспондент «Коммерсанта» во Франции Алексей Тарханов. Как отмечает Тарханов, остается сомнение, готовы ли европейские армии к подобным угрозам. Эксперты напоминают, что во Франции еще в 2021 году Сенат предупреждал о необходимости «готовиться к войне дронов», но рекомендации так и не были реализованы.