Польша в последний рабочий день аннулировала визы участникам конференции из России

Ранее в Евросоюзе заявили, что не собираются полностью запрещать выдачу шенгенских виз россиянам в рамках нового пакета санкций. Однако там рассматривают возможность ограничить передвижение российских дипломатов по странам Шенгена. За последние пять лет число виз для граждан России сократилось почти в восемь раз — с 4 миллионов в 2019 году до 541 тысячи в 2024 году, передает 360.ru.