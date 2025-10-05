Ричмонд
Подразделения МЧС выезжали по сообщению о задымлении в общежитии в Бобруйске

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подразделения МЧС выезжали по сообщению о задымлении в общежитии в Бобруйске. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Сегодня в 17.02 система передачи извещений о ЧС «Молния» сообщила о задымлении в девятиэтажном общежитии на улице Ульяновской. По прибытии подразделений МЧС из окна одной из комнат на 7-м этаже шел дым.

Как выяснилось, проживающая в комнате с помощью огнетушителя ликвидировала загорание. Никто не пострадал. Эвакуация жильцов общежития не потребовалась. К месту происшествия прибыло 6 единиц техники МЧС. Причина случившегося устанавливается. -0-