5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подразделения МЧС выезжали по сообщению о задымлении в общежитии в Бобруйске. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
Сегодня в 17.02 система передачи извещений о ЧС «Молния» сообщила о задымлении в девятиэтажном общежитии на улице Ульяновской. По прибытии подразделений МЧС из окна одной из комнат на 7-м этаже шел дым.
Как выяснилось, проживающая в комнате с помощью огнетушителя ликвидировала загорание. Никто не пострадал. Эвакуация жильцов общежития не потребовалась. К месту происшествия прибыло 6 единиц техники МЧС. Причина случившегося устанавливается. -0-