В Белгородской области из-за обстрела ВСУ есть повреждения энергетики

«Получаю уже сейчас доклады отраслевых министров, что происходит там, где в первую очередь находятся люди, которым требуется срочная помощь. Я сейчас говорю, конечно, в первую очередь — больницы. Областная больница, взрослая областная больница, детская, вторая городская больница перешли на питание непотерянное или на резервную генерацию», — сказал он.