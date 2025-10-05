Ричмонд
В Белгородской области из-за обстрела ВСУ есть повреждения энергетики

БЕЛГОРОД, 5 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область, повреждены объекты электроснабжения региона. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Источник: РИА "Новости"

«Есть повреждения энергетики. Сейчас все аварийные бригады выехали на место. Сам еду к месту прилета, сейчас разберемся в масштабах случившихся», — написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что в ближайшее время проведет срочное совещание облправительства региона. Он пообещал доложить о мерах, которые власти предпримут для восстановления электроснабжения.

Больницы Белгорода перешли на резервную генерацию из-за отключений в результате обстрела ВСУ, сообщил губернатор.

«Получаю уже сейчас доклады отраслевых министров, что происходит там, где в первую очередь находятся люди, которым требуется срочная помощь. Я сейчас говорю, конечно, в первую очередь — больницы. Областная больница, взрослая областная больница, детская, вторая городская больница перешли на питание непотерянное или на резервную генерацию», — сказал он.

Губернатор добавил, что министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников обзванивает другие центральные районные больницы.