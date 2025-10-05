В Белгородской области из-за обстрела ВСУ есть повреждения энергетики

«Есть повреждения энергетики. Сейчас все аварийные бригады выехали на место. Сам еду к месту прилета, сейчас разберемся в масштабах случившихся», — написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в ближайшее время проведет срочное совещание облправительства региона. Он пообещал доложить о мерах, которые власти предпримут для восстановления электроснабжения.
Больницы Белгорода перешли на резервную генерацию из-за отключений в результате обстрела ВСУ, сообщил губернатор.
«Получаю уже сейчас доклады отраслевых министров, что происходит там, где в первую очередь находятся люди, которым требуется срочная помощь. Я сейчас говорю, конечно, в первую очередь — больницы. Областная больница, взрослая областная больница, детская, вторая городская больница перешли на питание непотерянное или на резервную генерацию», — сказал он.
Губернатор добавил, что министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников обзванивает другие центральные районные больницы.