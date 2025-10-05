Обнаружена попытка диверсии в Смоленске

В социальных сетях распространяется информация о возможной попытке подрыва в Смоленске. Соответствующее сообщение появилось в популярном городском Telegram-канале «Подслушано Смоленск».
В публикации указывается, что ранним утром 5 октября обитатели дома № 3/6 на Первой Восточной улице обнаружили подозрительный предмет. По описанию местных жителей, находка внешне напоминала импровизированное зажигательное устройство, известное как «коктейль Молотова».
Как следует из поста, в ночное время суток неизвестный злоумышленник предпринял попытку совершения диверсионного акта. Его противоправные действия были записаны системами видеонаблюдения, смонтированными на фасаде здания.
По данным канала, собственники квартир намерены подготовить коллективное обращение в правоохранительные органы с требованием провести тщательное расследование данного происшествия.
