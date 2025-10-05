Гладков: Энергоструктура Белгорода повреждена из-за обстрела ВСУ

В результате обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждения получила энергоструктура города. Об этом в воскресенье, 5 октября, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Жители жалуются на отсутствие света и воды. Белгородские больницы перешли на питание от резервной генерации из-за отключений.
— Очередной ночной обстрел. Есть повреждения энергетики. Сейчас аварийные бригады выехали на место. Сам еду к месту прилета, сейчас разберемся в масштабах случившегося, — говорится в Telegram-канале главы региона.
В период с 17:00 до 20:00 по Москве российские силы противовоздушной обороны уничтожили 24 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины в небе над российской территорией. Из них: 12 БПЛА — над территорией Белгородской области.