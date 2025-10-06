Ричмонд
Легковушка протаранила киоск в Минске: пострадала девушка

МИНСК, 5 окт — Sputnik. Пешеход пострадал в Минске из-за выезда легкового авто за пределы проезжей части, сообщило управление ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Как пояснила дорожная милиция, водитель легкового BMW на проспекте Дзержинского, вблизи дома № 55, столкнулся с ехавшей попутно машиной Skoda. Затем BMW выехал на тротуар, наехал на 22-летнюю девушку и врезался в торговый павильон.

Пешеход доставлена в учреждение здравоохранения для обследования.

уточнили в ГАИ

Как следует из опубликованных фото, автомобиль повредил стекло и дверь торгового павильона.

В связи с произошедшим Госавтоинспекция напомнила, что водителям нужно помнить об ограничениях скорости, которые есть в ПДД. Кроме того, нужно учитывать текущую обстановку на дороге, видимость и обзорность, погодные условия и вообще все, что может ощутимо повлиять на безопасность дорожного движения.