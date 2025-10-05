Белгородские больницы перешли на резервное питание после обстрела ВСУ

После обстрела со стороны Вооруженных сил Украины больницы Белгорода перешли на резервные источники питания в связи с отключением электроэнергии. Об этом в воскресенье, 5 октября, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
— Областная больница взрослая, областная больница детская, вторая городская больница перешли на резервную генерацию, — говорится в Telegram-канале губернатора.
Местные жители жалуются также на отсутствие света и воды.
Об обстреле стало известно вечером того же дня. По словам Гладкова, произошло повреждение энергоинфраструктуры. На местах работают сотрудники оперативных служб. Сам губернатор выехал к одному из мест прилета.
В период с 17:00 до 20:00 по Москве российские силы противовоздушной обороны уничтожили 24 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины в небе над российской территорией. Из них: 12 БПЛА — над территорией Белгородской области.