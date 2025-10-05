В Белгороде начались перебои с электричеством после атаки ВСУ

Ранее Life.ru писал, что вечером в воскресенье число пострадавших от атак дронов ВСУ в Белгородской области выросло до трёх. Среди них — 15-летний подросток, получивший минно-взрывную травму и баротравму возле социального объекта в селе Бессоновка. Сейчас юноша находится в детской областной больнице, где ему оказывают всю необходимую помощь. Ранее Гладков информировал о двух пострадавших, включая десятилетнего ребёнка с баротравмой.