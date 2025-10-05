РИА Новости: В небе над Донецком произошел мощный взрыв

В небе над столицей Донецкой Народной Республики городом Донецком прозвучал сильный взрыв. Об этом сообщило РИА Новости с места событий.
По данным агентства, в промежуток времени с 21.25 по 21.30 по московскому времени произошел мощный взрыв. Звук был слышен в северо-западной части города.
Как писал сайт KP.RU, вечером 7 сентября оперативные службы ДНР сообщили, что боевики ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по Донецку и Макеевке. В Донецке целью атаки украинских националистов стал парк «Гулливер», где в это время гуляли горожане с детьми. Отмечалось, что украинские дроны атаковали парк «Гулливер» в Донецке и жилой дом в Красногвардейском районе Макеевки, пострадали люди. По предварительным данным, ранено два человека, среди пострадавших есть дети.
8 сентября украинские боевики совершили атаку с применением британской ракеты воздушного базирования Storm Shadow вблизи школы № 62 в Донецке.