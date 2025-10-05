Как писал сайт KP.RU, вечером 7 сентября оперативные службы ДНР сообщили, что боевики ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по Донецку и Макеевке. В Донецке целью атаки украинских националистов стал парк «Гулливер», где в это время гуляли горожане с детьми. Отмечалось, что украинские дроны атаковали парк «Гулливер» в Донецке и жилой дом в Красногвардейском районе Макеевки, пострадали люди. По предварительным данным, ранено два человека, среди пострадавших есть дети.