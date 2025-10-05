Полиция арестовала школьника, который задал ChatGPT вопрос о подготовке к убийству

Ранее Life.ru писал о резком росте ложных ответов чат-ботов на основе искусственного интеллекта: с 18% в 2024 году до 35% в августе 2025-го. Основная причина заключается во внедрении функции веб-поиска в реальном времени, которая направляет алгоритмы к сфальсифицированным источникам. Эксперты предупредили, что проблема усугубляется на фоне массового использования ИИ для создания новостного контента и манипуляций в предвыборных кампаниях.