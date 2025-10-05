В Пензенской области ввели план «Ковер»

В воскресенье Мельниченко объявил о введении на территории региона режима беспилотной опасности.
«Над рядом районов (Пензенской — ред.) области введен план “Ковер”, — написал глава региона в своем Telegram-канале.
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. План «Ковер» ввели в ряде районов Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
В воскресенье Мельниченко объявил о введении на территории региона режима беспилотной опасности.
«Над рядом районов (Пензенской — ред.) области введен план “Ковер”, — написал глава региона в своем Telegram-канале.