В Пензенской области ввели план «Ковер»

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. План «Ковер» ввели в ряде районов Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Источник: © РИА Новости

В воскресенье Мельниченко объявил о введении на территории региона режима беспилотной опасности.

«Над рядом районов (Пензенской — ред.) области введен план “Ковер”, — написал глава региона в своем Telegram-канале.