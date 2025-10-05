В Минске автомобиль после столкновения вылетел с дороги и сбил девушку

Сегодня вечером 22-летний водитель автомобиля BMW, двигаясь по проспекту Дзержинского, вблизи дома № 55, по предварительной информации, не справился с управлением и совершил столкновение с двигавшимся попутно автомобилем Skoda. В дальнейшем автомобиль BMW выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на 22-летнюю девушку, после чего — на торговый павильон.