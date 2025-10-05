У двух этажей жилого дома в Красном Луче в ЛНР обрушилась кровля

У двух этажей жилого дома в Красном Луче в Луганской Народной Республике обрушилась кровля, возбуждено уголовное дело. Об этом в воскресенье, 5 октября, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.
Сотрудники правоохранительных органов провели допросы жильцов многоквартирного дома, работников газовой службы, а также представителей управляющей компании. Кроме того, эксперты изъяли газовое оборудование, установленное в доме, и назначили соответствующие судебные экспертизы.
В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по статье, касающейся предоставления услуг, не соответствующих требованиям безопасности.
— Следователи продолжают рассматривать ряд версий произошедшего, точная причина будет установлена после проведения широкого спектра следственных действий, — говорится в Telegram-канале ведомства.
