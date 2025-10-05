Прозвучал сильный взрыв в небе над Донецком

Это произошло в промежутке между 21:25 и 21:30 по московскому времени в атмосфере над городом. В настоящий момент точная природа возникновения звуковой аномалии устанавливается, при этом специалисты рассматривают различные гипотезы, в том числе связанные с боевыми действиями или технологическими сбоями.