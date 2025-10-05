Прозвучал сильный взрыв в небе над Донецком

В небе над Донецком раздался мощный хлопок, который был отчетливо различим в северо-западных районах города. Как передает собственный корреспондент РИА Новости, звуковой удар прозвучал в воздушном пространстве над донецкой агломерацией.
Это произошло в промежутке между 21:25 и 21:30 по московскому времени в атмосфере над городом. В настоящий момент точная природа возникновения звуковой аномалии устанавливается, при этом специалисты рассматривают различные гипотезы, в том числе связанные с боевыми действиями или технологическими сбоями.
Обстановка в районе сохраняется напряженной, а аналитики рекомендуют проявлять бдительность. Детали инцидента будут дополняться по мере поступления официальных данных.
