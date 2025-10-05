В Белгороде начались перебои с электричеством после атаки со стороны ВСУ

Вечером воскресенья, 5 октября, ВСУ предприняли попытку атаковать Белгородскую область. В результате, как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, были повреждены объекты энергетики.
Глава региона опубликовал соответствующее видеосообщение в своем официальном Telegram-канале. В нем губернатор рассказал, что аварийный бригады специалистов выехали на места повреждения энергообъектов. Масштабы происшествия пока устанавливаются.
Гладков также добавил, что некоторые учреждения здравоохранения были вынуждены перейти на резервные источники питания из-за отмечающихся перебоях в подаче электричества. К ним, в частности, относятся «областная больница, взрослая областная больница, детская, вторая городская больница».
Сообщается, что региональный министр здравоохранения Андрей Иконников проводит обзвон других центральных районных больниц.
«Через час выйду, доложу вам, уважаемые жители, какие меры мы предпринимаем для того, чтобы восстановить электроснабжение», — заключил Гладков.
За прошедшие сутки, как ранее сообщал сайт KP.RU, ВСУ предприняли попытки атаковать 37 населенных пунктов на территориях 12 муниципалитетов Белгородской области. В результате пострадали четыре мирных жителя, среди которых один ребенок.