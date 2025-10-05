В небе над Донецком прогремел мощный взрыв

Ранее жители Белгорода сообщили об отключении электричества и воды в некоторых районах города на фоне объявления ракетной опасности в регионе. Отмечается, что перебои с электро- и водоснабжением начались после серии взрывов в областном центре. Белгородские больницы перешли на резервные источники питания после обстрела ВСУ.