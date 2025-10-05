Ричмонд
В небе над Донецком прогремел мощный взрыв

Вечером в воскресенье, 5 октября, в небе над Донецком раздался взрыв. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости», работающий на месте событий.

Источник: Life.ru

Подчёркивается, что взрыв прозвучал в период с 21:25 по 21:30 по московскому времени. Его было слышно на северо-западе столицы Донецкой Народной Республики.

Согласно информации Telegram-канала «Типичный Донецк», взрыв прозвучал около Куйбышевского района города. Как сообщают местные жители в комментариях, громкий звук был слышен и в других районах Донецка.

Официальной информации об инциденте от местных властей пока не поступало. Данные о возможных пострадавших в настоящее время отсутствуют.

Ранее жители Белгорода сообщили об отключении электричества и воды в некоторых районах города на фоне объявления ракетной опасности в регионе. Отмечается, что перебои с электро- и водоснабжением начались после серии взрывов в областном центре. Белгородские больницы перешли на резервные источники питания после обстрела ВСУ.

