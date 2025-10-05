В Словении в Альпах при сходе лавины погиб хорватский альпинист

В результате схода лавины в Альпах в Словении погиб один альпинист, еще двое считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает Agence France-Presse.
«Хорватский альпинист погиб, а двое пропали без вести после схода лавины на северо-западе Словении», — говорится в публикации.
Авторы агентства сообщают, что инцидент произошел рядом с горой Тосц. Известно, что в настоящее время поисковая операция была приостановлена из-за сложных погодных условий.
Напомним, ранее сообщалось, что на восточном склоне Эвереста около тысячи человек оказались в ловушке из-за сильного снегопада.