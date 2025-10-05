Колумбийские наемники попросили президента вывезти их из Украины

По словам одного из бойцов, после того как 20 наемников потребовали от украинского командования отпустить их со службы, их задержали и продержали под арестом два дня. Затем их погрузили в автобус, пообещав отвезти в Польшу, однако колумбийцы выразили недоверие украинской стороне, заявив, что не знают своего реального местонахождения.