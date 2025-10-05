План «Ковер» был введен в Пензенской области

Над отдельными районами Пензенской области действует авиационный регламент «Ковер». Соответствующая информация была распространена губернатором Олегом Мельниченко в его Telegram-канале. Ранее главой региона уже был объявлен режим повышенной опасности, связанный с беспилотными летательными аппаратами, а также предупреждение о временных сбоях в работе мобильного интернета.