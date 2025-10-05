План «Ковер» был введен в Пензенской области

Над отдельными районами Пензенской области действует авиационный регламент «Ковер». Соответствующая информация была распространена губернатором Олегом Мельниченко в его Telegram-канале. Ранее главой региона уже был объявлен режим повышенной опасности, связанный с беспилотными летательными аппаратами, а также предупреждение о временных сбоях в работе мобильного интернета.
Над несколькими районами области введен авиационный регламент «Ковер», указал в своем сообщении руководитель региона. Данный регламент предусматривает немедленную посадку или вывод из определенного воздушного пространства всех находящихся в полете летательных аппаратов. Его активация происходит, в частности, при угрозах, связанных с атаками беспилотников.
Ранее поступали сообщения о временной приостановке приема и выпуска воздушных судов в аэропорту Жуковский (Раменское). Введение ограничений было мотивировано необходимостью обеспечения безопасности полетов. Местные власти также подтвердили активацию плана «Ковер» в отдельных районах Пензенской области. Ограничения на выполнение полетов также регистрировались в аэропортах Самары, Саратова и Волгограда.
Кроме того, стало известно о временном прекращении приема и отправки рейсов в международном аэропорту Казани имени Тукая. Принятие такого решения было продиктовано исключительно соображениями безопасности воздушного движения.
