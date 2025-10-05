Мощный взрыв прозвучал в небе над Донецком

В небе над Донецком прозвучал мощный взрыв. Об этом в воскресенье, 5 октября, сообщили в РИА Новости.
Хлопок над городом прогремел в интервале между 21:25 и 21:30 по моковскому времени. Он произошел в северо-западной части Донецка, уточнили в информационном агентстве.
Днем ранее жители Киришей в Ленинградской области сообщили о серии взрывов, которые были слышны в небе над городом около трех часов ночи. Очевидцы описали характерный звук пролетающих дронов на окраине.
2 октября также стало известно, что силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотников. Так, над Крымом было уничтожено 13 дронов, в Белгородской области — 11, а в Саратовской — 10.