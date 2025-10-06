Гладков заявил, что после обстрела Белгородской области предстоит много работы

«Значительное повреждение электроснабжения всех муниципальных образований, почти 40 тысяч на сегодняшнюю минуту без электроэнергии, но все аварийные бригады находятся на месте и выполняют все необходимые работы. Объем работы предстоит большой», — сообщил Гладков в видеообращении.