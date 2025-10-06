Министр обороны США Хегсет поддержал мем о заказах пиццы

Министр подтвердил СМИ, что знает об аккаунте в соцсети Х. Этот профиль отслеживает заказы пиццы в ближайших к Пентагону ресторанах по вечерам и в выходные, связывая их с кризисами, из-за которых чиновники и военные задерживаются на работе.