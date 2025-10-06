Более чем в 30 населенных пунктах Казахстана почувствовали толчки от землетрясения

«Сетью сейсмических станций ТОО “ННЦСНИ” МЧС РК 6 октября 2025 года в 1.29 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 465 км на юго-запад от города Алматы на территории Кыргызстана. Координаты эпицентра 42.270 градуса северной широты, 71.378 градуса восточной долготы. Глубина 10 км. Энергетический класс землетрясения 13.3. Магнитуда MPV 5.9», — сообщает в понедельник пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям.