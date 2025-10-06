Более чем в 30 населенных пунктах Казахстана почувствовали толчки от землетрясения

«Сетью сейсмических станций ТОО “ННЦСНИ” МЧС РК 6 октября 2025 года в 1.29 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 465 км на юго-запад от города Алматы на территории Кыргызстана. Координаты эпицентра 42.270 градуса северной широты, 71.378 градуса восточной долготы. Глубина 10 км. Энергетический класс землетрясения 13.3. Магнитуда MPV 5.9», — сообщает в понедельник пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям.
Расчетная интенсивность (в баллах) составила:
— Жамбылская область, Жуалынский район, село Бауыржан Момышулы 4 балла;
— Жамбылская область, город Тараз 4 балла;
— Жамбылская область, Байзакский район, село Сарыкемер 4 балла;
— Жамбылская область, Жамбылский район, село Аса 4 балла;
— Туркестанская область, Тюлькубасский район, село Турар Рыскулов 4 балла;
— Туркестанская область, Толебийский район, город Ленгер 3 балла;
— Жамбылская область, Таласский район, город Каратау 3 балла;
— Туркестанская область, село Манкент 3 балла;
— Туркестанская область, Сайрамский район, село Аксукент 3 балла;
— Жамбылская область, Район, имени Т. Рыскулова село Кулан 3 балла;
— город Шымкент 3 балла;
— Жамбылская область, Меркенский район, село Мерке 3 балла;
— Туркестанская область, Казыгуртский район, село Казыгурт 3 балла;
— Туркестанская область, Ордабассинский район, село Темирлановка 3 балла;
— Туркестанская область, Байдибекский район, село Шаян (Чаян) 3 балла;
— Жамбылская область, Сарысуский район, город Жанатас 2 балла;
— Туркестанская область, Сарыагашский район, город Сарыагаш 2 балла;
— Туркестанская область, город Арыс 2 балла;
— Туркестанская область, Келесский район, село Абай 2 балла;
— Жамбылская область, город Шу 2 балла;
— Туркестанская область, Сузакский район, село Шолаккорган 2 балла;
— Жамбылская область, Шуский район, село Толе Би 2 балла;
— Туркестанская область, Отырарский район, село Шаульдер 2 балла;
— Жамбылская область, Мойынкумский район, село Мойынкум 2 балла;
— Туркестанская область, город Кентау 2 балла;
— Туркестанская область, город Туркестан 2 балла;
— Жамбылская область, Кордайский район, село Кордай 2 балла;
— Туркестанская область, Мактааральский район, поселок Мырзакент 2 балла;
— Туркестанская область, Сауранский район, село Шорнак 2 балла;
— Туркестанская область, Жетысайский район, город Жетысай 2 балла;
— Туркестанская область, Шардаринский район, город Шардара 2 балла.
Согласно указанным координатам, эпицентр землетрясения располагался на северо-востоке Кыргызстана близ границ Казахстана и Узбекистана.
«На базе командного центра МЧС Казахстана, ДЧС Жамбылской, Туркестанской областей и города Шымкент создан оперативный штаб. Открыта горячая линия для связи и помощи: командный центр МЧС РК — 87172−704118; ДЧС Туркестанской области — 872533−57886; ДЧС Жамбылской области — 87262−513575; ДЧС города Шымкента — 87252−95−57−06», — добавили в МЧС.