В Белгородской области 40 тысяч человек остались без света после обстрела ВСУ

Ранее жители Белгорода сообщили об отсутствии электроэнергии и воды в южных и центральных районах города после серии взрывов. Также поступали сообщения о проблемах с водоснабжением в отдельных частях города. Губернатор Гладков отметил, что в результате обстрела были повреждены энергетические сети, а медучреждения временно перешли на резервные источники питания.