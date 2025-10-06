В Белгородской области 40 тысяч человек остались без света после обстрела ВСУ

Согласно губернатору, аварийные бригады уже задействованы на местах и выполняют восстановительные работы. Основная цель — подключение жилых зданий, социальных учреждений и коммерческих объектов. Губернатор отметил, что масштаб ремонта значителен, однако ожидается, что большая часть работ будет завершена к завтрашнему утру.
«У нас значительное повреждение электроснабжения в семи муниципальных образованиях, почти 40 тысяч на сегодняшний день, на сегодняшнюю минуту, без электроэнергии», — отметил Гладков.
Ранее жители Белгорода сообщили об отсутствии электроэнергии и воды в южных и центральных районах города после серии взрывов. Также поступали сообщения о проблемах с водоснабжением в отдельных частях города. Губернатор Гладков отметил, что в результате обстрела были повреждены энергетические сети, а медучреждения временно перешли на резервные источники питания.
