В МИД РФ ответили на обвинения в адрес России относительно дронов над Мюнхеном

Мария Захарова напомнила, что Германия не нашла тех, кто подорвал «Северные потоки».
Германии потребуются десятилетия, чтобы разобраться, откуда прилетели беспилотники, замеченные над Мюнхеном. Об этом сказала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
«В Берлине еще с “потоками” (подрывами газопроводов “Северный поток”, — прим. URA.RU) не разобрались, до сих пор не в курсе, кто их подорвал. До дронов руки дойдут в следующем веке, видимо», — отметила Захарова в ответ на предположение канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что дроны могут быть якобы связаны с Россией.
Как ранее писало URA.RU, беспилотники были замечены над аэропортом Мюнхена 3 октября. По данным издания Bild, это были военные разведывательные дроны. Из-за угрозы власти приняли решение закрыть воздушную гавань, пишет RT.