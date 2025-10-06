В МИД РФ ответили на обвинения в адрес России относительно дронов над Мюнхеном

«В Берлине еще с “потоками” (подрывами газопроводов “Северный поток”, — прим. URA.RU) не разобрались, до сих пор не в курсе, кто их подорвал. До дронов руки дойдут в следующем веке, видимо», — отметила Захарова в ответ на предположение канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что дроны могут быть якобы связаны с Россией.