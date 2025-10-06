В Киргизии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5

В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 5,5, сообщают сейсмологи. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр располагался в 81 км к юго-востоку от города Тараз в Казахстане, а очаг залегал на глубине 8 километров.