40 тысяч жителей Белгородской области остались без электричества после обстрела

Почти 40 тыс. жителей Белгородской области в 7 муниципалитетах остались без электроснабжения в результате обстрела ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Источник: Reuters

«Аварийные бригады находятся на месте и выполняют все необходимые работы, чтобы… завтра у нас все восстановительные работы были завершены», — написал Гладков по итогам заседания областного правительства, а также глав региональных управлений МВД и МЧС.

О порядке работы детских садов и школ сообщат отдельно в родительских чатах. По словам губернатора области, это нужно, чтобы «не провоцировать врагов».

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении над Белгородской областью 12 БПЛА в период с 17:00 до 20:00 мск 5 октября.

