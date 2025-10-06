40 тысяч жителей Белгородской области остались без электричества после обстрела

О порядке работы детских садов и школ сообщат отдельно в родительских чатах. По словам губернатора области, это нужно, чтобы «не провоцировать врагов».
Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении над Белгородской областью 12 БПЛА в период с 17:00 до 20:00 мск 5 октября.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше