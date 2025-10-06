Гладков: после обстрела ВСУ без света остались 40 тысяч человек

Около 40 тысяч жителей Белгородской области остались без электроэнергии из-за обстрела со стороны Вооружённых сил Украины, проинформировал Вячеслав Гладков.
Он напомнил, что в регионе серьёзные повреждения получила инфраструктура.
«У нас значительное повреждение электроснабжения в семи муниципальных образованиях, почти 40 тысяч на сегодняшний день, на сегодняшнюю минуту без электроэнергии», — сказал Гладков.
Видеообращение губернатора Белгородской области опубликовано в Telegram.
По его словам, в настоящее время на месте находятся аварийные бригады. Они восстанавливают подачу света в дома, а также социальные объекты и предприятия. Гладков отметил, что эти «работы планируется завершить к завтрашнему дню».
Ранее Гладков заявил, что в результате атаки Вооруженных сил Украины в Белгороде и Белгородском районе наблюдаются перебои со светом, часть медучреждений перешла на питание от резервной генерации.