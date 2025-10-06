Легковой автомобиль снес машину скорой помощи в Москве

Столкновение двух машин произошло на столичном Ленинградском проспекте — в результате аварии травмы получили три человека. Об этом в воскресенье, 5 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.
— Предварительно, в 23:00 на Ленинградском проспекте в районе дома 40 произошло столкновение двух транспортных средства, за медпомощью обратились три человека, — добавил источник.
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
В ДТП попали легковая машина и автомобиль скорой помощи. Среди пострадавших — два медика и водитель, передает ТАСС.
Днем ранее в городе Дальнереченске Приморского края произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и двух большегрузных автомобилей.