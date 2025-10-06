Ричмонд
Мигранты на лошадях устроили игру с тушей козла в Подмосковье

Мигранты на лошадях устроили игру в кок-бору в Раменском районе Московской области. Об этом в воскресенье, 5 октября, рассказали очевидцы.

Мигранты на лошадях устроили игру в кок-бору в Раменском районе Московской области. Об этом в воскресенье, 5 октября, рассказали очевидцы.

Кок-бору — игра, в которой всадники вместо мяча используют тушу козла. Участники пытаются забросить животное в «казан» (ворота) другой команды.

— Несогласованное сборище мигрантов порядка 500 человек. Лошади, машины и так далее. Забили козла и давай его гонять по полю. Это происходит на регулярной основе, — отметил житель Подмосковья.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов уже приезжали в этот район — каких-либо нарушений они не нашли. Местных происходящее только возмущает, передает РЕН ТВ.

30 сентября Следственный комитет России также возбудил уголовное дело в отношении иностранца за растление несовершеннолетней в подмосковном Одинцове.

Кроме того, недавно столичный суд вынес вердикт курьеру, который попытался изнасиловать москвичку в ее квартире.