Мигранты на лошадях устроили игру с тушей козла в Подмосковье

Мигранты на лошадях устроили игру в кок-бору в Раменском районе Московской области. Об этом в воскресенье, 5 октября, рассказали очевидцы.
Кок-бору — игра, в которой всадники вместо мяча используют тушу козла. Участники пытаются забросить животное в «казан» (ворота) другой команды.
— Несогласованное сборище мигрантов порядка 500 человек. Лошади, машины и так далее. Забили козла и давай его гонять по полю. Это происходит на регулярной основе, — отметил житель Подмосковья.
По его словам, сотрудники правоохранительных органов уже приезжали в этот район — каких-либо нарушений они не нашли. Местных происходящее только возмущает, передает РЕН ТВ.
