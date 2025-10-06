Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В результате стрельбы в Сиднее пострадали не менее 17 человек

По данным правоохранителей, прозвучало около 100 выстрелов.

Источник: Аргументы и факты

Не менее 17 человек получили травмы в результате стрельбы в Австралии, информирует News.com.au.

Инцидент случился в Сиднее. По данным правоохранителей, нападавший открыл огонь по проезжающим машина, в том числе автомобилям полицейских. Подозреваемый в нападении 60-летний мужчина был задержан.

«60-летний мужчина был задержан после того, как в западной части Сиднея прозвучало около 100 выстрелов, в результате которых по меньшей мере один человек получил огнестрельное ранение и 16 человек пострадали», — говорится в сообщении.

По данным Sky News, злоумышленник, предположительно, находился на крыше ресторана. По предварительным сведениям, во время задержания мужчину ранили, в настоящее время он находится в медучреждении.

Кроме того, один из пострадавших находится в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что число погибших при нападении на церковь в Соединённых Штатах увеличилось до четырёх.