В результате стрельбы в Сиднее пострадали не менее 17 человек

Не менее 17 человек получили травмы в результате стрельбы в Австралии, информирует News.com.au.
Инцидент случился в Сиднее. По данным правоохранителей, нападавший открыл огонь по проезжающим машина, в том числе автомобилям полицейских. Подозреваемый в нападении 60-летний мужчина был задержан.
«60-летний мужчина был задержан после того, как в западной части Сиднея прозвучало около 100 выстрелов, в результате которых по меньшей мере один человек получил огнестрельное ранение и 16 человек пострадали», — говорится в сообщении.
По данным Sky News, злоумышленник, предположительно, находился на крыше ресторана. По предварительным сведениям, во время задержания мужчину ранили, в настоящее время он находится в медучреждении.
Кроме того, один из пострадавших находится в критическом состоянии.
Ранее сообщалось, что число погибших при нападении на церковь в Соединённых Штатах увеличилось до четырёх.