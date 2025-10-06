20 рейсов не могут сесть в Сочи — аэропорт временно закрыт

В аэропорту Сочи задерживаются свыше 20 рейсов. Ранее там был активирован план «Ковёр» из-за возможной угрозы со стороны беспилотников.
По информации SHOT, в настоящее время в районе Сочи кружат минимум три самолёта из Антальи и два из Санкт-Петербурга. На данный момент вылеты откладываются для 9 рейсов, а прилёты — для 12.
Кроме того, на территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.
Также около 23−00 5 октября были введены временные ограничения ввели на работу аэропорта Саратова.