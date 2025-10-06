Канцлер Германии заявил о разведывательных полетах беспилотников над ФРГ

«Прежде всего, я могу успокоить население: у нас до сих пор не было ни одного инцидента или операции с использованием вооруженного беспилотника. Это попытки шпионажа, это также попытки запугать население. Мы знаем, что с этим нужно что-то делать, и мы это сделаем. Однако мы будем делать это осмотрительно и дальновидно, но при этом очень последовательно», — заявил Мерц телеканалу ARD.