В аэропортах Сочи, Нижнего Новгорода и Геленджика ввели план «Ковёр»

В аэропорту Сочи наблюдаются массовые задержки рейсов: на вылет задерживаются 9 рейсов, а на прилёт — 12. По данным телеграм-канала SHOT, в небе над городом кружат минимум три самолёта из Антальи и два из Санкт-Петербурга, ожидая разрешения на посадку.