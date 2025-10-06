В Сиднее 60-летний мужчина открыл стрельбу по людям и автомобилям

В Австралии мужчина устроил стрельбы, произведя около 100 выстрелов.
В результате стрельбы в Сиднее пострадали как минимум 16 человек. Неизвестный мужчина в возрасте около 60 лет начал стрелять по прохожим. Полицейским удалось арестовать нападавшего, сообщает Sky News.
«На западе Сиднея прозвучало около 100 выстрелов. Полиция задержала стрелявшего мужчину. Серьезные ранения получил один человек: мужчина с огнестрельным ранением остается в критическом состоянии», — сообщило издание.
В ходе событий были повреждены несколько автомобилей, в том числе служебная машина правоохранителей. Жители района сообщили, что стрелок, по всей видимости, вел огонь с крыши ресторана. При задержании он получил ранение и сейчас проходит лечение в медицинском учреждении.
Стрельба произошла на западе Сиднея Sky NewsПрозвучало около 100 выстрелов, Sky NewsРайон оцепили полицейские Sky News.