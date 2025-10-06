Ричмонд
За сутки на Камчатке произошло 15 афтершоков магнитудой до 5,2

У берегов Камчатки за последние сутки произошло 15 афтершоков с магнитудой от 3,8 до 5,2. Два подземных толчка ощущались в населённых пунктах, сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

Источник: Life.ru

Спасатели уточнили, что вулканическая активность на полуострове продолжает оставаться высокой после мощного землетрясения 30 июля.

«Произошли три пепловых выброса из вулканов Шивелуч, Кроноцкий и Крашенинникова, населённых пунктов на пути пепловых шлейфов не было», — отметили в ведомстве.

В МЧС подчеркнули, что активность продолжают демонстрировать вулканы Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Карымский, Камбальный и Крашенинников. Жителям и туристам настоятельно рекомендуют не приближаться к действующим вулканам.

Ранее Life.ru писал, что за предыдущие сутки на Камчатке зарегистрировали 31 афтершок с магнитудой до 5,7. В населённых пунктах подземные толчки не ощущались. Шесть местных вулканов всё ещё проявляют активность.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

