За сутки на Камчатке произошло 15 афтершоков магнитудой до 5,2

Спасатели уточнили, что вулканическая активность на полуострове продолжает оставаться высокой после мощного землетрясения 30 июля.
«Произошли три пепловых выброса из вулканов Шивелуч, Кроноцкий и Крашенинникова, населённых пунктов на пути пепловых шлейфов не было», — отметили в ведомстве.
В МЧС подчеркнули, что активность продолжают демонстрировать вулканы Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Карымский, Камбальный и Крашенинников. Жителям и туристам настоятельно рекомендуют не приближаться к действующим вулканам.
Ранее Life.ru писал, что за предыдущие сутки на Камчатке зарегистрировали 31 афтершок с магнитудой до 5,7. В населённых пунктах подземные толчки не ощущались. Шесть местных вулканов всё ещё проявляют активность.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.