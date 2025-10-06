СМИ: Мраморные клопы атаковали Краснодарский край

Жители Краснодарского края массово жалуются на нашествие клопов — насекомые проникают в многоэтажки, частные дома и автомобили. Об этом в воскресенье, 5 октября, сообщили в Telegram-канал Baza.
Очаги распространения клопов наблюдаются от Анапы и Сочи до Апшеронского и Северского районов. Местные пытаются бороться с нашествием всеми способами — они ставят москитные сетки, используют пылесосы и натирают подоконники эфирными маслами.
Однако даже такие меры не всегда помогают. Активность клопов связывают с поиском убежища для зимовки.
— Еще это насекомое называют жуком-вонючкой из-за неприятного запаха, который производится в специальных железах. Их выделения могут вызывать аллергические реакции у людей, — добавили в публикации.
27 сентября энтомолог Владимир Турицин также сообщил о начале массового нашествия хищных божьих коровок-арлекинов в центральной и южной части страны.
Энтомолог Роман Хряпин, в свою очередь, объяснил, что в нашествии ядовитых божьих коровок вида арлекин, Harmonia axyridis, в центральных регионах России нет ничего удивительного — эти насекомые давно обитают на территории страны.