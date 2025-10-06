Шестеро детей пострадали в аварии автобуса с фурами по пути в Хабаровск

В салоне автобуса находились восемь человек, шесть из них — дети 2011 и 2013 годов рождения. Все пострадавшие были госпитализированы в Дальнереченск. Медики сообщают о травмах различной степени: у одного ребёнка диагностирован открытый перелом носа, у остальных — рваные раны, гематомы и ссадины. Планируется телемедицинская консультация и дальнейшая транспортировка детей во Владивосток в медучреждение третьего уровня.