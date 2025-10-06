Шестеро детей пострадали в аварии автобуса с фурами по пути в Хабаровск

Вечером 4 октября на 349-м километре трассы А-370 «Уссури» в Приморском крае пассажирский автобус, следовавший в сторону Хабаровска, попал в серьёзное ДТП с участием двух большегрузных автомобилей. По предварительным данным, водитель одной из фур не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автобус, который затем столкнулся с другой впереди движущейся фурой.
В салоне автобуса находились восемь человек, шесть из них — дети 2011 и 2013 годов рождения. Все пострадавшие были госпитализированы в Дальнереченск. Медики сообщают о травмах различной степени: у одного ребёнка диагностирован открытый перелом носа, у остальных — рваные раны, гематомы и ссадины. Планируется телемедицинская консультация и дальнейшая транспортировка детей во Владивосток в медучреждение третьего уровня.
Взрослые пассажиры получили лёгкие травмы. На месте происшествия работала заместитель Дальнереченского межрайонного прокурора. Правоохранители продолжают проверку, чтобы установить все детали произошедшего.