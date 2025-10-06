Франция начала расследование гибели своего фотожурналиста на Украине

Французский журналист погиб в зоне конфликта на Украине.
Франция начала расследование гибели на Украине своего фотожурналиста Антони Лалликана, который погиб 3 октября при ударе беспилотника. Об этом сообщают СМИ.
«Национальная антитеррористическая прокуратура (PNAT) Франции поручила провести расследование обстоятельств смерти журналиста. Его будет вести Центральное управление по борьбе с преступлениями против человечности и преступлениями на почве ненависти (OCLCH)», — передает Agence France-Presse.
Ранее URA.RU рассказывало, что Лалликан погиб на Украине во время сопровождения местных военных. Согласно данным Международной федерации журналистов, это произошло 3 октября в результате удара БПЛА. Отмечается, что тогда же пострадал украинский журналист.