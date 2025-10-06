Ричмонд
Дональд Трамп объявил о создании новой атомной подлодки класса «Вирджиния»

США построят новую атомную подлодку класса «Вирджиния». Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп.

США будут разрабатывать новую подводную лодку.

США построят новую атомную подлодку класса «Вирджиния». Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп.

«В этом декабре мы заложим киль новой подлодки класса “Вирджиния”, — сказал Трамп. Заявление он сдалал, выступая на параде в честь Военно-морских сил США в штате Вирджиния.

Трансляцию мероприятия организовал Белый дом. Подлодки класса «Вирджиния» — многоцелевые атомные субмарины четвертого поколения. Они подходят для выполнения задач по уничтожению подводных лодок на глубине и для прибрежных операций.

Ранее Трамп говорил о том, что Штаты направили атомные подлодки к российскому побережью. Его заявление поставил под сомнение Дмитрий Медведев.

