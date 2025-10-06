Ричмонд
Следствие ждет заключения экспертиз по делу о гибели Кириллова

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Следствие ждет получения заключений ряда экспертиз в рамках уголовного дела о теракте, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, затем с ними ознакомятся фигуранты и их защита, указано в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«Суд учел необходимость проведения по делу комплекса следственных действий, направленных на завершение предварительного следствия, в том числе необходимость получения заключений ряда экспертиз и ознакомления с ними обвиняемого и его защитников, выполнения требований ст. 217 УПК РФ, для чего потребуется определенное дополнительное время», — сказано в материалах.

Ранее СМИ писали, что производство по всем ранее назначенным экспертизам завершено. РИА Новости сообщало, что только в июле по делу было проведено 12 экспертиз по делу.

Срок следствия по делу об убийстве Кириллова продлен до 17 ноября 2025, после чего СК РФ передаст дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, затем дело направят в суд для рассмотрения по существу.

Утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу.

Также были арестованы Рамазан Падиев и Батухан Точиев, которые арендовали комнату в хостеле для Курбонова и получали для него деньги от куратора. Позже стало известно об еще двух фигурантах: Роберте Сафаряне и объявленном в розыск гражданине Украины Андрее Гедзике.

