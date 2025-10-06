Осужденные за теракт в Челябинской области планировали новые преступления

Ранее в Перми суд арестовал 15-летнего школьника по подозрению в попытке совершения террористического акта возле железной дороги. Он совершил поджог металлического шкафа, предназначенного для батарей, в непосредственной близости от железнодорожного полотна. При вынесении вердикта суд принял во внимание отрицательную характеристику из образовательного учреждения, склонность к бродяжничеству и девиантному поведению. Более того, подросток уже ранее совершал противоправные действия. По этой причине прошение защиты о более мягкой меры пресечения было отклонено.